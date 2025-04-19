Гендиректор «Химок»: Оставим финансовые детали внутри клуба

Генеральный директор «Химок»оценил слова президента РПЛо зарплатах в клубе.

«Руководство клуба и игроки представляли разные данные о задержках по зарплате? Это обычная история относительно документов. Футболисты не располагают всеми документами, бухгалтерскими отчетами. У них своя информация, у клуба своя. Неточности бывают. Не вижу в этом проблемы. Это все сверяется.

С какого момента футболисты не получают зарплату? По разному. У кого-то есть зарплата за январь-февраль, у кого-то нет. Везде периоды разные. Но в среднем это три месяца.

Оставим финансовые детали внутри клуба. Жизнь сложнее линейных схем», — цитирует Брехова «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

Подмосковный клуб после 24 матчей РПЛ набрал 23 очка. Клуб идет 12-м в таблице.