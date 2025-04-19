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    Хаби Алонсо высказался о слухах о возможном назначении в «Реал» летом

    Футбол Футбол Германии Байер Реал Мадрид
    Наставник «Байера» Хаби Алонсо высказался по поводу того, что он летом может возглавить мадридский «Реал».

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «Слухи о "Реале" — ничто. Мы сосредоточены на оставшейся части сезона. Необходимо помнить, что сезон еще не закончен. Нам предстоит провести еще пять матчей в чемпионате, и мы должны помнить об этом.

    Не нужно говорить о будущем. Терять концентрацию — это нехорошо. Данная тема сейчас не важна. Не хочу слишком много говорить о спекуляциях, слухах или будущем. Это не очень хорошо для правильной подготовки», — сказал Алонсо на пресс-конференции.

    До этого журналиста писали, что советник Алонсо якобы уже провел переговоры с представителями «Реала».

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