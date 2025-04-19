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    Фофана: Сомневаюсь, что я когда-либо забуду этот матч с «Манчестер Юнайтед»

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    Нападающий «Лиона» Малик Фофана высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» в ответном четвертьфинале Лиги Европы со счетом 4:5 (после 2:2 в первой встрече).

    Малик Фофана
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    Малик Фофана

    «Лион» вел со счетом 4:2 на 110-й минуте, но в итоге уступил.

    «Уверен, что все очень разочарованы, потому что это был очень хороший матч в нашем исполнении, но в итоге этого оказалось недостаточно.

    Думаю, мы немного сбавили обороты, расслабились. Подумали, что все уже закончено, но большие матчи тем и отличаются, что никогда не заканчиваются до финального свистка.

    Конечно, мы должны показывать больше, особенно в таких играх. Сомневаюсь, что я когда-либо забуду этот матч», — приводит слова Фофана Get French Football News.

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