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    Эдуард Сперцян«Краснодар» — «Ахмат». Онлайн
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    «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Эвертон» в матче АПЛ

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    Завершились два матча 33-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча «Эвертон» — «Манчестер Сити»
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    Фрагмент матча «Эвертон» — «Манчестер Сити»

    В одной из встреч «Манчестер Сити» в гостях обыграл «Эвертон» со счетом 2:0.

    У «горожан» отличились Нико О'Райли на 84-й минуте и Матео Ковачич на 90+2-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Манчестер Сити 0:2
    Голы: 0:1 Nico O'Reilly (84'), 0:2 Матео Ковачич (90 + 2') Эвертон: Джордан Пикфорд, Джеймс Тарковски (Майкл Кин, 52'), Джеррэд Брэнтуэйт, Виталий Миколенко, Идрисса Гана Гейе (Тим Айрогбунам, 79'), Джеймс Гарнер, Джек Харрисон (Дуайт Макнил, 79'), Абдулайе Дукуре, Илиман Ндиайе (Карлос Алькарас, 79'), Армандо Броя (Бету, 64'), Jake O'Brien Манчестер Сити: Штефан Ортега, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Савиньо (Жереми Доку, 78'), Кевин Де Брёйне (Мануэль Аканджи, 88'), Бернарду Силва, Илкай Гюндоган, Омар Мармуш, Николас Гонсалес (Матео Ковачич, 78'), Nico O'Reilly, Матеус Нунес Предупреждения: Майкл Кин (55'), Идрисса Гана Гейе (62'), Тим Айрогбунам (86'), Джордан Пикфорд (90 + 1')

    После этого матча «Манчестер Сити» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 58-ю очками в активе. «Эвертон» — на 13-й позиции (38).

    В параллельном матче «Кристал Пэлас» поделил очки с «Борнмутом» (0:0).

    За весь матч хозяева совершили 13 фолов и не нанесли ни одного удара в створ ворот. «Борнмут» четырежды угрожал воротам соперника и подал 4 угловых.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Кристал Пэлас — Борнмут 0:0
    Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Марк Гехи, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Адам Уортон (Даити Камада, 76'), Уилл Хьюз, Эберечи Эзе (Хефферсон Лерма, 46'), Исмаила Сарр (Justin Devenny, 90'), Жан-Филипп Матета (Эдвард Нкетиа, 76') Борнмут: Кепа Аррисабалага, Милош Керкез, Илья Забарный, Адам Смит (Хулиан Араухо, 85'), Данго Уаттара (Дэвид Брукс, 70'), Алекс Скотт (Льюис Кук, 46'), Тайлер Адамс (Маркус Таверньер, 61'), Эванилсон, Джастин Клюйверт, Энтойн Семеньо, Дин Хейзен Предупреждения: Тайлер Адамс (18'), Алекс Скотт (25'), Крис Ричардс (29'), Крис Ричардс (45 + 1'), Исмаила Сарр (48'), Джастин Клюйверт (48'), Данго Уаттара (50'), Даниэль Муньос (72'), Хефферсон Лерма (87')

    «Кристал Пэлас» занимает 12-е место в таблице АПЛ с 44 очками в активе. «Борнмут» — на 8-й позиции (49 баллов).

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