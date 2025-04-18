Точилин: ЦСКА — теневой фаворит чемпионата России

Известный тренерподелился ожиданиями от матчей 25-го тура РПЛ.

«"Динамо" — "Рубин"? "Бело-голубые" должны побеждать, если хотят участвовать в медальной гонке. Это как раз та игра, которая даст им такой шанс. В случае неудачи "Динамо" может сосредоточиться на Кубке России. Понятно, что с "Рубином" будет сложный матч, потому что эта команда организованная, с характером, с тренерской рукой. Не могу сказать, кто фаворит в этой встрече. На бумаге, возможно, это "Динамо", но качество футбола, которое показывают соперники, примерно равное.

ЦСКА — "Крылья"? "Армейцы" в весенней части являются одними из лидеров по набранным очкам. Есть победная серия. Хотя в последних матчах, что с "Оренбургом", что на Кубок с "Динамо" видны проблемы в игре. Не сказать, что ЦСКА наиграл там на победу. Не исключаю, что самарцы, находясь в непростой ситуации, когда надо спасаться от вылета, могут отнять очки. Тоже предстоит тяжелый матч, но хозяева имеют психологическое преимущество в виде победной серии.

Считаю ли ЦСКА теневым фаворитом чемпионата? Считаю. Я еще перед началом весенней части сезона об этом говорил. Пока мои предположения оправдываются.

"Акрон" — "Спартак"? В этом и есть проблема "Спартака", что он теряет очки там, где не должен. Я думаю, в "Акроне" есть футболисты, которым будет принципиально играть против москвичей. Но дело в том, что "красно-белые" не столько зависят от соперника, сколько от своего настроя. Если изначально все будет получаться, то команду тяжело остановить.

"Краснодар" — "Ахмат"? Проблемы могут быть. "Ахмат", как и ЦСКА, в весенней части сезона активно набирает очки. Это крайне неудобный соперник. "Быки" могут оступиться, но здесь вопрос в том, как южане подойдут у этой игре после поражения от "Зенита". Если будут сделаны правильные выводы и команда будет хорошо настроена психологически, проблем быть не должно», — приводит слова Точилина «Евро-Футбол.Ру».