ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей Андронов «Против "Реала" "Арсенал" сыграл образцово». Андронов — о четвертьфиналах Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Точилин: ЦСКА — теневой фаворит чемпионата России

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Рубин Спартак Акрон Ахмат Краснодар Крылья Советов ЦСКА
    Известный тренер Александр Точилин поделился ожиданиями от матчей 25-го тура РПЛ.

    Александр Точилин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Точилин

    «"Динамо" — "Рубин"? "Бело-голубые" должны побеждать, если хотят участвовать в медальной гонке. Это как раз та игра, которая даст им такой шанс. В случае неудачи "Динамо" может сосредоточиться на Кубке России. Понятно, что с "Рубином" будет сложный матч, потому что эта команда организованная, с характером, с тренерской рукой. Не могу сказать, кто фаворит в этой встрече. На бумаге, возможно, это "Динамо", но качество футбола, которое показывают соперники, примерно равное.

    ЦСКА — "Крылья"? "Армейцы" в весенней части являются одними из лидеров по набранным очкам. Есть победная серия. Хотя в последних матчах, что с "Оренбургом", что на Кубок с "Динамо" видны проблемы в игре. Не сказать, что ЦСКА наиграл там на победу. Не исключаю, что самарцы, находясь в непростой ситуации, когда надо спасаться от вылета, могут отнять очки. Тоже предстоит тяжелый матч, но хозяева имеют психологическое преимущество в виде победной серии.

    Считаю ли ЦСКА теневым фаворитом чемпионата? Считаю. Я еще перед началом весенней части сезона об этом говорил. Пока мои предположения оправдываются.

    "Акрон" — "Спартак"? В этом и есть проблема "Спартака", что он теряет очки там, где не должен. Я думаю, в "Акроне" есть футболисты, которым будет принципиально играть против москвичей. Но дело в том, что "красно-белые" не столько зависят от соперника, сколько от своего настроя. Если изначально все будет получаться, то команду тяжело остановить.

    "Краснодар" — "Ахмат"? Проблемы могут быть. "Ахмат", как и ЦСКА, в весенней части сезона активно набирает очки. Это крайне неудобный соперник. "Быки" могут оступиться, но здесь вопрос в том, как южане подойдут у этой игре после поражения от "Зенита". Если будут сделаны правильные выводы и команда будет хорошо настроена психологически, проблем быть не должно», — приводит слова Точилина «Евро-Футбол.Ру».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Второй домашний матч «Ак Барс» проведет эффективнее
  • «Ак Барс» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Еще один матч серии обеспечит высокую результативность
  • «Динамо» Минск — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Поднимется ли «Порту» в топ-3?
  • «Порту» — «Фамаликан». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 18 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Порту — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Акрон — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Монца — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч ПСЖ — Гавр
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры