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    «Буде-Глимт» неожиданно обыграл «Лацио» и пробился в полуфинал ЛЕ

    «Лацио» — «Буде-Глимт»: счет матча 3:1 (2:3 по пен.), обзор голов

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    «Буде-Глимт» побился победы над «Лацио» (1:3, 3:2 по пен.) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В основное время «орлы» выиграли со счетом 2:0. У хозяев голы записали на свой счет Валентин Кастельянос на 21-й минуте и Тейянни Нослин на 90+3-й минуте.

    В дополнительном времени команды обменялись голами. В составе «Лацио» гол забил Булайе Диа на 100-й минуте, а у «Буде-Глимта» отличился Андреас Хельмерсен на 109-й минуте.

    В серии пенальти сильнее оказались гости. Победный удар у «Буде-Глимта» на счету Бреде Мо.

    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
    Лацио — Будё-Глимт 3:1
    Голы: 1:0 Валентин Кастеллано (21'), 2:0 Тейянни Нослин (90 + 3'), 3:0 Булайе Диа (100'), 3:1 Андреас Хельмерсен (109'), 1:0 Булайе Диа (пенальти) (120'), 1:1 Сондре Фет (пенальти) (120'), 1:2 Сондре Сёрли (пенальти) (120'), 2:3 Маттео Гюэндузи (пенальти) (120'), 2:3 Бреде Мо (пенальти) (120') Лацио: Христос Мандас, Марио Хила, Алессио Романьоли, Мануэль Лаццари, Адам Марушич (Нуну Тавареш, 68'), Маттео Гюэндузи, Николо Ровелла (Матиас Весино, 85'), Густав Исаксен (Лум Чауна, 84'), Маттиа Цаканьи (Тейянни Нослин, 88'), Валентин Кастеллано, Педро Родригес (Булайе Диа, 68') Будё-Глимт: Никита Хайкин, Фредрик Бьёркан (Сондре Сёрли, 103'), Один Бьортуфт (Йеппе Кьер, 106'), Ульрик Салтнес (Сондре Фет, 57'), Патрик Берг, Фредрик Шёвольд, Йенс Хёуге, Каспер Хёг (Андреас Хельмерсен, 76'), Хокон Эвьен (Бреде Мо, 89'), Ole Didrik Blomberg (Исак Дюбвик Мяяття, 76'), Jostein Gundersen Предупреждения: Николо Ровелла (22'), Каспер Хёг (35'), Kjetil Knutsen (60'), Хокон Эвьен (60'), Андреас Хельмерсен (77'), Патрик Берг (80'), Фредрик Шёвольд (102'), Мануэль Лаццари (104'), Булайе Диа (107'), Андреас Хельмерсен (120')

    По сумме 2-х встреч «Буде-Глимт» (2:0, 1:3, 3:2 по пен.) пробился в полуфинал Лиги Европы, а «Лацио» завершил свое выступление на турнире.

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