Зобнин: Маркиньосу надо было время для адаптации, как и всем футболистам

Полузащитникподелился мыслями об игре своего одноклубника, бразильского вингераи отметил его дебютный гол в матче Кубка России против «Урала» (3:0).

«Фантастический гол. Причем он на ворота даже не смотрел. Очень качественный футболист хорошего уровня. Главное теперь, чтобы и в РПЛ забил. Общался ли я с Маркиньосом в начале сезона, когда у него не все получалось? Ему надо было время для адаптации, как и всем футболистам, приходящим в "Спартак". Сейчас имеем то, что имеем. И это хорошо», — приводит слова Зобнина «Спорт-Экспресс».

Маркиньос перешел в «Спартак» летом 2024 года из венгерского «Ференцвароша» за 5 млн. евро. Контракт 25-летнего бразильца с «красно-белыми» действует до лета 2027 года.