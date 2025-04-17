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    Зобнин: Маркиньосу надо было время для адаптации, как и всем футболистам

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    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мыслями об игре своего одноклубника, бразильского вингера Маркиньоса и отметил его дебютный гол в матче Кубка России против «Урала» (3:0).

    Маркиньос
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    Маркиньос

    «Фантастический гол. Причем он на ворота даже не смотрел. Очень качественный футболист хорошего уровня. Главное теперь, чтобы и в РПЛ забил. Общался ли я с Маркиньосом в начале сезона, когда у него не все получалось? Ему надо было время для адаптации, как и всем футболистам, приходящим в "Спартак". Сейчас имеем то, что имеем. И это хорошо», — приводит слова Зобнина «Спорт-Экспресс».

    Маркиньос перешел в «Спартак» летом 2024 года из венгерского «Ференцвароша» за 5 млн. евро. Контракт 25-летнего бразильца с «красно-белыми» действует до лета 2027 года.

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