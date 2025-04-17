Николич: Первый тайм был полным провалом

Главный тренерподвел итог матча против(0:0) в Кубке России.

«Поздравляю команду с выходом в финал Пути РПЛ. Это неплохое достижение, но мы хотим двигаться дальше — в Суперфинал. Хочу поблагодарить фанатов, болельщиков ЦСКА. Сегодня иногда было очень шумно на стадионе благодаря их кричалкам.

Первый тайм был полным провалом. Во втором тайме забрали мяч себе, успокоили игру. Во втором тайме показали тот футбол, в который хотим играть. Сейчас надо не перехваливать команду, впереди ещё шесть игр. У нас непростой календарь, в воскресенье игра против "Крыльев Советов", которые набрали ход», — цитирует Николича «Матч ТВ».

Благодаря победе в первом матче (2:1), «армейцы» сыграют в финале Пути РПЛ с «Зенитом», а «Динамо» встретится со «Спартаком» во втором этапе 1/2 финала Пути регионов.

Первый матч «красно-синих» против команды Сергея Семака состоится 30 апреля в Санкт-Петербурге. Ответная встреча пройдет 14 мая в Москве.