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    Бруну Фернандеш«Манчестер Юнайтед» — «Лион». Онлайн
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    «Бетис» сыграл вничью с «Ягеллонией» и вышел в полуфинал ЛК

    «Ягеллония» — «Бетис»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Польская «Ягеллония» и испанский «Бетис» сыграли вничью со счетом 1:1 в ответном матче четвертьфинала Лиги конференций.

    Седрик Бакамбю
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    Седрик Бакамбю

    Первый тайм не принес забитых мячей и получился откровенно скучным.

    На 78-й минуте ветеран Седрик Бакамбю вывел «огурцов» вперед после передачи Айтора Руибала.

    Хозяева смогли отыграться уже через три минуты после точного удара македонца Дарко Чурлинова.

    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала
    Ягеллония — Бетис 1:1
    Голы: 0:1 Седрик Бакамбу (78'), 1:1 Дарко Чурлинов (81') Ягеллония: Славомир Абрамович, Энсо Эбосс, Матеуш Скшипчак, Жоау Моутинью, Ярослав Кубицкий (Томаш Силва, 71'), Тарас Романчук, Кристоффер Хансен (Oskar Pietuszewski, 79'), Дарко Чурлинов (Miki Villar, 89'), Хесус Имас, Афимико Пулулу (Мохамед Ламин Диаби, 79'), Norbert Wojtuszek Бетис: Рикардо Родригес (Ромен Перро, 25'), Натан, Марк Бартра, Юссуф Сабали, Пабло Форнальс (Джонни Кардозо, 71'), Джовани Ло Чельсо (Иско, 81'), Серхи Альтмира, Седрик Бакамбу, Антони (Абде Эззальзули, 81'), Jesus Rodriguez Caraballo (Айтор Руйбаль, 71'), Fran Vieites Предупреждения: Антони (39'), Хесус Имас (44'), Юссуф Сабали (65'), Дарко Чурлинов (82'), Томаш Силва (90 + 3')

    Напомним, первая игра завершилась победой «Бетиса». Таким образом, испанский клуб стал полуфиналистом Лиги конференций.

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