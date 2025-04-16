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    Магуайр: Это был разочаровывающий сезон

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    Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о текущем сезоне для команды.

    Гарри Магуайр
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    Гарри Магуайр

    «Это был разочаровывающий сезон. В этом нет никаких сомнений. С самого начала сезона мы были слишком нестабильны.

    Я думаю, что в последнее время результаты стали лучше. Тем не менее, я по-прежнему считаю, что в игре есть ключевые аспекты, в которых мы, игроки, должны взять на себя больше ответственности и обернуть их в свою пользу. Было много игр, которые складывались 50 на 50, и в итоге мы проигрывали. Это то, над чем нам нужно работать как команде, как группе игроков.

    Завтрашний матч будет важным для нас в этом турнире. Большая игра на "Олд Траффорд", европейский вечер, которого мы с нетерпением ждем», — приводит слова Магуайра BBC.

    Напомним, что шансом «Манчестер Юнайтед» на попадание в Лигу чемпионов является только Лига Европы, где он пробился уже в четвертьфинал.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Завтра, 17 апреля, «Манчестер Юнайтед» проведет ответный поединок против «Лиона» в 1/4 финала Лиги Европы.

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