Эмери: «Астон Вилла» едва не сделала камбэк

Главный тренер «Астон Виллы»прокомментировал победу над «ПСЖ» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой парижской команды — 3:1.

«Я очень горжусь всем, что мы сделали. Это лучший шаг вперед к тому уровню, на котором я хочу быть с "Астон Виллой". Мы неплохо сражались в первом матче. Сегодня мы сыграли еще лучше и едва не сделали камбэк. Не хватает последнего шага. Нам надо поработать над этим, чтобы добиться прогресса.

Болельщики были на высоте. Они получали удовольствие от игры и заряжали нас энергией. Такое ощущение не покидало нас даже при счете 0:2. Нам еще есть над чем работать», — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Реал» — «Арсенал».