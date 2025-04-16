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    Эмери: «Астон Вилла» едва не сделала камбэк

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    Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу над «ПСЖ» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой парижской команды — 3:1.

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    «Я очень горжусь всем, что мы сделали. Это лучший шаг вперед к тому уровню, на котором я хочу быть с "Астон Виллой". Мы неплохо сражались в первом матче. Сегодня мы сыграли еще лучше и едва не сделали камбэк. Не хватает последнего шага. Нам надо поработать над этим, чтобы добиться прогресса.

    Болельщики были на высоте. Они получали удовольствие от игры и заряжали нас энергией. Такое ощущение не покидало нас даже при счете 0:2. Нам еще есть над чем работать», — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.

    В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Реал» — «Арсенал».

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