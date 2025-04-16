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    Андрей Мостовой«Зенит» — «Ростов». Онлайн
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    Агент Артиги: Увольнение из «Химок» — большая ошибка

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    Агент экс-тренера «Химок» Франка Артиги Дмитрий Селюк высказался об уходе испанского специалиста со своего поста.

    Франк Артига
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    Франк Артига

    «Франк пока в Москве, нужно решить разные вопросы с "Химками". Как он воспринял увольнение? Он нормальный человек. Большой позитив в том, что команда встала на его защиту. Сколько было отставок в РПЛ, и футболисты быстро забывали прежних тренеров, а здесь убрали Артигу — игроки объявили бойкот. Это говорит о человеческих и профессиональных качества испанца.

    Зелимхан Бакаев одно время потерялся в футболе, но при Артиге преобразился, вновь вызывается в сборную России. Антона Заболотного уже на пенсию отправили, а в "Химках" он дает такой объем, что молодые завидуют. Георгия Джикию тоже уже проводили из большого футбола, а сейчас он здорово выглядит. И так можно говорить о любом футболисте команды.

    В "Химки" пришел мой футболист — Фаваз Абдуллахи, ему 21 год, это будущая европейская звезда. Но клуб не смог заявить его на сезон из‑за бана. Он был чемпионом Кипра, сейчас только тренируется. Фаваз говорит, что за 3,5 месяца с Артигой получил больше, чем за год в АПОЭЛе, где имел игровую практику. Артига мотивировал всех футболистов, помог им прогрессировать, а его обвинили в том, что он стоит горой за команду.

    Увольнение Франка — большая ошибка, сказал об этом руководителю клуба. Артига остался бы в "Химках". Он говорил, что будут платить деньги или нет, но команда доиграет сезон, выполнит задачу, а разбираться будут дальше. Он профессионал с большой буквы. И радует отношение футболистов, они готовы получить наказание за свою позицию по Артиге, не побоялись организовать бойкот», — цитирует Селюка «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Химки» идут на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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