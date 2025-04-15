Компани: Надеюсь, мы сможем подарить нашим болельщикам особенный вечер

Главный тренерподелился мыслями перед ответным матче 1/4 финала Лиги чемпионов против

«Все с нетерпением ждут этой игры. На данный момент лучшая команда Италии играет с лучшей командой Германии. Стадионы также одни из лучших. Качество и талант тоже на высоте. Главное, чтобы мы показали свою лучшую игру.

В конечном счёте, нам просто нужно выиграть одну игру. Мы всегда играем на победу. Надеюсь, мы сможем подарить нашим болельщикам особенный вечер. Это две команды с большим опытом, в том числе международным. Каждый игрок знает, что поставлено на карту», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.

Матч между этими командами состоится завтра, 16-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

В 1-м поединке «Интер» обыграл «Баварию» со счетом 2:1.