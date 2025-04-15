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    Компани: Надеюсь, мы сможем подарить нашим болельщикам особенный вечер

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    Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился мыслями перед ответным матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Интера».

    Венсан Компани — главный тренер «Баварии»
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    Венсан Компани — главный тренер «Баварии»

    «Все с нетерпением ждут этой игры. На данный момент лучшая команда Италии играет с лучшей командой Германии. Стадионы также одни из лучших. Качество и талант тоже на высоте. Главное, чтобы мы показали свою лучшую игру.

    В конечном счёте, нам просто нужно выиграть одну игру. Мы всегда играем на победу. Надеюсь, мы сможем подарить нашим болельщикам особенный вечер. Это две команды с большим опытом, в том числе международным. Каждый игрок знает, что поставлено на карту», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.

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    • Матч между этими командами состоится завтра, 16-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В 1-м поединке «Интер» обыграл «Баварию» со счетом 2:1.

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