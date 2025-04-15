«Акрон» назвал имя нового спортивного директора

Клуб российской Премьер-лигисменил спортивного директора.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Антон Чистяков Фото: spartak.com

Вместо Арама Задояна эту должность занял Антон Чистяков, который несколько лет работал в ЦСКА и московском «Спартаке».

«Специалист прибыл в расположение клуба и приступает к своим обязанностям в должности нового руководителя спортивного департамента и продолжит подготовку клуба к летнему трансферному окну.

Антон Чистяков восемь лет проработал в системе московского ЦСКА, где участвовал в реализации стратегии развития спортивного блока. В тот же период он входил в состав рабочей группы по развитию молодёжного футбола Европейской клубной ассоциации. После Чистяков занимал должность спортивного директора в столичном "Спартаке" и в "Пари НН".

ФК "Акрон" благодарит Арама Задояна за годы совместной работы, плодами которой стали выход команды в финал Пути регионов Фонбет Кубка России в сезоне-2022/2023 и дебют в РПЛ в сезоне-2024/2025», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Акрон», который проводит первый сезон в РПЛ, занимает 9-е место с 28 очками.