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    «Акрон» назвал имя нового спортивного директора

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    Клуб российской Премьер-лиги «Акрон» сменил спортивного директора.

    Антон Чистяков
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    Антон Чистяков

    Вместо Арама Задояна эту должность занял Антон Чистяков, который несколько лет работал в ЦСКА и московском «Спартаке».

    «Специалист прибыл в расположение клуба и приступает к своим обязанностям в должности нового руководителя спортивного департамента и продолжит подготовку клуба к летнему трансферному окну.

    Антон Чистяков восемь лет проработал в системе московского ЦСКА, где участвовал в реализации стратегии развития спортивного блока. В тот же период он входил в состав рабочей группы по развитию молодёжного футбола Европейской клубной ассоциации. После Чистяков занимал должность спортивного директора в столичном "Спартаке" и в "Пари НН".

    ФК "Акрон" благодарит Арама Задояна за годы совместной работы, плодами которой стали выход команды в финал Пути регионов Фонбет Кубка России в сезоне-2022/2023 и дебют в РПЛ в сезоне-2024/2025», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Акрон», который проводит первый сезон в РПЛ, занимает 9-е место с 28 очками.

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