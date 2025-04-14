Гордеев поделился ожиданиями от матча Кубка России «Спартак» — «Урал»

Футбольный экспертподелился мыслями перед матчем Кубка России между

«Уралу есть, что противопоставить "Спартаку"? На данный момент — немногое. Разве что победный дух, который команда могла обрести, находясь на первых строчках в таблице ФНЛ. Это тот шанс, который может сыграть. В любом случае, никому в этой паре легко не будет. Но если "Спартак" выйдет на поле мотивированным, покажет быстрый, интенсивный футбол, то у него не должно возникнуть проблем. Мне кажется, что красно-белые будут больше играть сами с собой.

Станкович даст отдохнуть своим лидерам? Сложно сказать. Тренеры всегда ориентируются на состояние футболистов. И потом, важно дать команде понять, что мы все вместе, и тренеры рассчитывают не только на тех, кто сейчас играет, а на всех. Это важный момент. А потом уже можно заменами что-то отрегулировать. Это, кстати, может дать еще один шанс "Уралу" на более благоприятный исход. Понятно, что какие-то, пусть и небольшие, изменения в составе "Спартака" должны быть», — цитирует Гордеева издание Евро-Футбол.Ру.

Матч между «Спартаком» и «Уралом» в рамках Кубка России состоится завтра, 15-го апреля в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.