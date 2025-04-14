Ерохин: Луис Энрике с каждым матчем постепенно прибавляет и адаптируется

Полузащитникподелился впечатлениями об игре новичка своей команды

«Луис Энрике с каждым матчем постепенно прибавляет и адаптируется. Ему нужно было время, чтобы лучше понимать партнеров, принимать более качественные решения на благо команды. В игре с "Краснодаром" он молодец», — приводит слова Ерохина «Чемпионат».

24-летний бразилец перешел в «Зенит» из «Ботафого» в зимнее трансферное окно. По информации СМИ, «сине-бело-голубые» отдали за игрока 33 млн. евро.

На счету вингера сборной Бразилии 5 игр за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.