Булыкин считает премиальные «Зенита» за победу над «Краснодаром» «завышенными»

Бывший нападающий сборной Россииподелился мнением насчет премиальных игрокамза победу над(4:1) в домашнем матче 24-го тура РПЛ.

«Я бы ещё понял, если бы это были премиальные за золотой матч, а платить за ещё не решающую игру столько — это много. Другое дело, что решает это руководство клуба, им виднее. Эти премиальные игрокам "Зенита" очень завышены. Будет странно, если им сейчас заплатят такие премиальные, а они по итогу займут второе или третье место, — приводит слова Булыкина "Советский спорт".

По информации СМИ, за победу в качестве премиальных каждому игроку "Зенита" в случае победы над "Краснодаром" обещали по 110 тыс. евро. В случае победы с разницей в три мяча и более — по 250 тыс. евро.

"Зенит" занимает 2-е место в РПЛ с 50 очками, отставая от лидирующего "Краснодара" (52) на 2 балла.

Календарь и таблица РПЛ

Следующий матч "сине-бело-голубых" в РПЛ состоится 20 апреля против "Химок" в Санкт-Петербурге.