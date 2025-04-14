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    Булыкин считает премиальные «Зенита» за победу над «Краснодаром» «завышенными»

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    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением насчет премиальных игрокам «Зенита» за победу над «Краснодаром» (4:1) в домашнем матче 24-го тура РПЛ.

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    «Я бы ещё понял, если бы это были премиальные за золотой матч, а платить за ещё не решающую игру столько — это много. Другое дело, что решает это руководство клуба, им виднее. Эти премиальные игрокам "Зенита" очень завышены. Будет странно, если им сейчас заплатят такие премиальные, а они по итогу займут второе или третье место, — приводит слова Булыкина "Советский спорт".

    По информации СМИ, за победу в качестве премиальных каждому игроку "Зенита" в случае победы над "Краснодаром" обещали по 110 тыс. евро. В случае победы с разницей в три мяча и более — по 250 тыс. евро.

    "Зенит" занимает 2-е место в РПЛ с 50 очками, отставая от лидирующего "Краснодара" (52) на 2 балла.

    Календарь и таблица РПЛ

    Следующий матч "сине-бело-голубых" в РПЛ состоится 20 апреля против "Химок" в Санкт-Петербурге.

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