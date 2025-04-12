1-й таймПари НН — ДинамоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бителло«Пари НН» — «Динамо». Онлайн
    Все новости спорта

    Слишкович: «Оренбург» должен был выиграть у ЦСКА

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Оренбург
    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о матче против ЦСКА (0:2).

    Владимир Слишкович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Слишкович

    «У "Оренбурга" было преимущество по всем показателям. Кроме самого главного. Причина? Если бы была ничья, я был бы очень недоволен, а о поражении даже не говорю. У нас было все, чтобы победить, но, к сожалению, не хватило нескольких моментов, концентрации, ударов в створ. Случилось так, что такая сильная команда как ЦСКА наказала за одну маленькую ошибку в штрафной, контратаку я не считаю.

    Мое мнение — "Оренбург" должен был выиграть. ЦСКА просто не знали, как ответить ни на наш прессинг, на на игру особенно в первом тайме, но сейчас это только слова. Мы остались без очков. Продолжаем дальше работу, ждем следующую игру и мы должны попробовать ее выиграть», — цитирует Слишковича «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Оренбург» идет на последнем, 16-м месте в таблице РПЛ. Клуб набрал 14 очков в 24-х встречах. ЦСКА (47) находится на 4-й позиции. Лидирует в лиге «Краснодар» (52).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Оренбург» доставит армейцам проблемы?!
  • «Оренбург» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • Минское «Динамо» навяжет борьбу на выезде
  • «Трактор» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Барса» не заметит аутсайдера
  • «Леганес» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Леганес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Байер — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры