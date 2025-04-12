Слишкович: «Оренбург» должен был выиграть у ЦСКА

Главный тренервысказался о матче против(0:2).

«У "Оренбурга" было преимущество по всем показателям. Кроме самого главного. Причина? Если бы была ничья, я был бы очень недоволен, а о поражении даже не говорю. У нас было все, чтобы победить, но, к сожалению, не хватило нескольких моментов, концентрации, ударов в створ. Случилось так, что такая сильная команда как ЦСКА наказала за одну маленькую ошибку в штрафной, контратаку я не считаю.

Мое мнение — "Оренбург" должен был выиграть. ЦСКА просто не знали, как ответить ни на наш прессинг, на на игру особенно в первом тайме, но сейчас это только слова. Мы остались без очков. Продолжаем дальше работу, ждем следующую игру и мы должны попробовать ее выиграть», — цитирует Слишковича «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Оренбург» идет на последнем, 16-м месте в таблице РПЛ. Клуб набрал 14 очков в 24-х встречах. ЦСКА (47) находится на 4-й позиции. Лидирует в лиге «Краснодар» (52).