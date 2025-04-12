Агент: Странно слышать, что «Спартак» сохраняет интерес к Сильянову

Агент, представляющий интересы защитника «Локомотива», отреагировал на слухи о том, что игроком якобы интересуется «Спартак».

«Странно звучит, что "Спартак" сохраняет интерес, потому что от них не было никакой заинтересованности по Сильянову. В прошлое межсезонье "Локомотив" контактировал с "Зенитом" и "Динамо", но "Спартака" не было. И на сегодняшний день у меня тоже нет информации об интересе "Спартака" к Сильянову нет.

Насколько вероятен уход Сильянова из "Локомотивом" летом? Мы контактируем с "Локомотивом". Чем это закончится, пока сложно сказать, потому что в этом вопросе мы в начале пути. Но, как минимум, заинтересованность у "Локомотива" в продлении Сильянова точно есть. Клуб это обозначил», — цитирует агента Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

Текущий контракт с «Локомотивом» истекает в июне 2026 года.