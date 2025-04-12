«Оренбург» — «ЦСКА»: счет матча 0:2, обзор голов

В 24-м туре РПЛ играли. Московский клуб победил в гостях со счетом 2:0.

В первом тайме команды голов не забили. На 55-й минуте счет открыл Иван Обляков. В компенсированное время точку в этой встрече поставил Секу Койта.

Футбол. Россия. Премьер-лига Оренбург — ЦСКА 0:2 Голы: 0:1 Иван Обляков (55'), 0:2 Секу Койта (90+4') Оренбург: Богдан Москвичёв, Данила Прохин, Алексей Татаев, Иван Башич, Химми Марин, Ярослав Михайлов, Дмитрий Рыбчинский, Максим Сидоров, Казымджан Караташ, Брайан Мансилья, Максим Савельев ЦСКА: Владислав Тороп, Хелвен, Данил Круговой, Виллиан Роша, Кристиян Бистрович, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Иван Обляков, Alerrandro, Pjanic M. Предупреждение: Алексей Татаев (10')

«Оренбург» идет на последнем, 16-м месте в таблице РПЛ. Клуб набрал 14 очков в 24-х встречах.

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА (47) находится на 4-й позиции. Лидирует в лиге «Краснодар» (52).