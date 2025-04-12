1-й таймПари НН — ДинамоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бителло«Пари НН» — «Динамо». Онлайн
    Все новости спорта

    ЦСКА обыграл «Оренбург», одержав пятую победу кряду

    «Оренбург» — «ЦСКА»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Оренбург
    В 24-м туре РПЛ играли ЦСКА и «Оренбург». Московский клуб победил в гостях со счетом 2:0.

    Марко Николич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марко Николич

    В первом тайме команды голов не забили. На 55-й минуте счет открыл Иван Обляков. В компенсированное время точку в этой встрече поставил Секу Койта.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — ЦСКА 0:2
    Голы: 0:1 Иван Обляков (55'), 0:2 Секу Койта (90+4') Оренбург: Богдан Москвичёв, Данила Прохин, Алексей Татаев, Иван Башич, Химми Марин, Ярослав Михайлов, Дмитрий Рыбчинский, Максим Сидоров, Казымджан Караташ, Брайан Мансилья, Максим Савельев ЦСКА: Владислав Тороп, Хелвен, Данил Круговой, Виллиан Роша, Кристиян Бистрович, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Иван Обляков, Alerrandro, Pjanic M. Предупреждение: Алексей Татаев (10')

    «Оренбург» идет на последнем, 16-м месте в таблице РПЛ. Клуб набрал 14 очков в 24-х встречах.

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА (47) находится на 4-й позиции. Лидирует в лиге «Краснодар» (52).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Оренбург» доставит армейцам проблемы?!
  • «Оренбург» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • Минское «Динамо» навяжет борьбу на выезде
  • «Трактор» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Барса» не заметит аутсайдера
  • «Леганес» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Леганес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры