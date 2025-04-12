В «Пари НН» оценили состояние Мухина после избиения

Гендиректор «Нижнего Новгорода»оценил состояние. Ранее футболист попал в больницу после инцидента с избиением. Сейчас игрок, находящийся в аренде во владивостокском «Динамо», идет на поправку.

«Мы следим за ситуацией. Я нахожусь на контакте с Антоном и общался с руководством клуба. Он проходит необходимые медицинские процедуры, и мы ждем, когда он полностью восстановится. Для нас сейчас это приоритетная задача, мы хотим исключить все риски для его организма. Он молод и идет на поправку, динамика восстановления положительная. Я думаю, что через неделю-полторы у него все будет хорошо», — сказал Мелик-Гусейнов РИА Новости.

В среду Антон Смирнов, агент 19-летнего футболиста Мухина, сообщил в своем Telegram-канале, что управляющий клуба «Динамо» Эдуард Сандлер избил игрока в общественной бане. У Мухина диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Мухин перешел в «Динамо», выступающее во Второй лиге, в феврале и провел за новую команду шесть матчей.