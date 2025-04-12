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    Кроос раскритиковал «Реал» после поражения «Арсеналу»

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    Экс-футболист мадридского «Реала» Тони Кроос раскритиковал бывшую команду за разгромное поражение в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:3).

    Тони Кроос
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    Тони Кроос

    «После счета 0:2 казалось, что все потеряно. По моему опыту, если "Реал" проигрывает, всегда есть момент, когда кажется, что можно забить гол.

    После каждого пропущенного мяча я скучал по этой реакции. Было важно забить гол, но складывалось впечатление, что они говорили: "Пожалуйста, не забивайте нам четвёртый!"

    В ответном матче команда должна выложиться по максимуму. Болельщики будут там, на "Бернабеу". Мы должны атаковать без остановки», — сказал Кроос на подкасте Einfach mal Luppen.

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    Ответный матч состоится 17 апреля в Лондоне.

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