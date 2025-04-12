Гюлер собрался уйти из «Реала»

Форвард мадридского «Реала»отметил, что намерен уйти из «Реала» ближайшим летом, если Карло Анчелотти останется в команде.

По данным Real Madrid Confidential, турецкий игрок предупредил об этом Флорентино Переса.

Гюлер хочет получать больше игровой практики. В текущем сезоне полузащитник 20 раз появлялся на поле, но лишь 7 раз попал в стартовый состав и только однажды отыграл больше 80 минут. В его активе 1 гол и 3 передачи в чемпионате, а во всех турнирах он забил 3 гола и отдал 6 ассистов.

Календарь и таблица испанской Примеры

Текущий контракт Гюлера с «Реалом» истекает в июне 2029 года.