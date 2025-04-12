«Бавария» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию» в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Следить за ходом матча в Мюнхене можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Бавария»

Команда находится на первой строчке в турнирной таблице Бундеслиги и имеет хорошие шансы на чемпионство, опережая второй «Байер» на 6 очков за 6 туров до конца. Мюнхенцы набрали 68 баллов, одержав 21 победу при 5-ти ничьих и 2-х поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 81:27.

«Бавария» неудачно начала четвертьфинальную дуэль с «Интером», уступив миланцам дома — 1:2. Через неделю подопечным Венсана Компани предстоит выезд в Италию, где придется приложить максимум усилий, чтобы остаться в борьбе за трофей.

В двух последних матчах Бундеслиги «Бавария» очков не теряла. В крайнем туре команда Венсана Компани оформила волевую победу над «Аугсбургом» (3:1), а перед этим с трудом сломила сопротивление «Санкт-Паули» — 3:2.

«Боруссия» Д

«Боруссия» с 41 очком занимает восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. Борьба за еврокубки для «шмелей» еще не окончена — отставание от заветных позиций остается минимальным. Дортмундцы одержали 12 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, забив 52 гола и пропустив 43 мяча в свои ворота.

На этой неделе «Боруссия» была разгромлена «Барселоной» в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу каталонцев и шансы дортмундцев на выход в полуфинал остаются не более, чем призрачными.

Перед этим «Боруссия» провела две уверенные встречи в Бундеслиге. Подопечные Нико Ковача взяли верх над «Майнцем» дома (3:1), а затем в гостях разгромили «Фрайбург» со счетом 4:1.

Личные встречи

В матче первого круга в Дортмунде команды обменялись забитыми мячами, сыграв вничью 1:1.

В последних 10-ти встречах на счету «Баварии» 7 побед, «Боруссия» оказалась сильнее в одном случае и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия» Д с коэффициентом 2.07.