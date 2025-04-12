«Байер» потерял очки с «Унионом», «Хоффенхайм» разобрался с «Майнцем»

Подошли к концу два матча 29-го тура немецкой Бундеслиги.

Леверкузенский «Байер» на протяжении 90 минут не смог взломать оборону берлинского «Униона» - 0:0.

Команда Хаби Алонсо владела территориальным и игровым преимуществом, но столичный клуб легко отбивал все наскоки соперника.

«Байер» подал больше угловых и нанес ударов по воротам, но пробить датского голкипера гостей Фредерика Реннова так и не смог.

Футбол. Германия. Бундеслига Байер — Унион 0:0 Байер: Лукаш Градецки, Эдмон Тапсоба (Артур, 74'), Жонатан Та, Пьеро Инкапье, Жереми Фримпонг, Алехандро Гримальдо (Виктор Бонифас, 74'), Эксекиэль Паласиос (Йонас Хофман, 86'), Гранит Джака, Алейш Гарсия (Флориан Вирц, 57'), Нейтан Телла (Амин Адли, 46'), Патрик Шик Унион: Фредерик Реннов, Йосип Юранович (Том Роте, 82'), Кристофер Триммель (Jerome Roussillon, 78'), Диогу Лейте, Леопольд Кверфельд, Данило Дуки, Андраш Шефер, Тим Скарке (Бенедикт Холлербах, 60'), Яник Хаберер (David Preu, 78'), Рани Хедира, Андрей Илич (Лука Тусар, 61') Предупреждение: David Preu (83')

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«Хоффенхайм» на своем поле переиграл «Майнц» со счетом 2:0.

Уже на 4-й минуте счет открыл лидер «деревенских» Андре Крамарич.

Через 28 минут хорват оформил дубль и принес три очка своей команде.