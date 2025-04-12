Анчелотти: «Реал» будет бороться до конца во всех турнирах

Карло Анчелотти Фото: globallookpress.com
«Мы будем стараться до последней минуты, до последнего мяча. Начиная с завтрашнего дня. "Реал" — единственный, кто делал это много раз. Попробуем снова», — передает слова Анчелотти издание AS.
Напомним, в минувшем матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» уступил в гостях «Арсеналу» (0:3). В чемпионате Испании «королевский» клуб отстает от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Ближайший матч «Реал» проведет 13 апреля в гостях против «Алавеса» в рамках чемпионата Испании.