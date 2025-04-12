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    Анчелотти: «Реал» будет бороться до конца во всех турнирах

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал перспективы команды в двух турнирах после тяжелого поражения от «Арсенала» в Лиге чемпионов.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Мы будем стараться до последней минуты, до последнего мяча. Начиная с завтрашнего дня. "Реал" — единственный, кто делал это много раз. Попробуем снова», — передает слова Анчелотти издание AS.

    Напомним, в минувшем матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» уступил в гостях «Арсеналу» (0:3). В чемпионате Испании «королевский» клуб отстает от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.

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    Ближайший матч «Реал» проведет 13 апреля в гостях против «Алавеса» в рамках чемпионата Испании.

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