Анчелотти: «Реал» будет бороться до конца во всех турнирах

Главный тренерКарло Анчелотти прокомментировал перспективы команды в двух турнирах после тяжелого поражения от «Арсенала» в Лиге чемпионов.

«Мы будем стараться до последней минуты, до последнего мяча. Начиная с завтрашнего дня. "Реал" — единственный, кто делал это много раз. Попробуем снова», — передает слова Анчелотти издание AS.

Напомним, в минувшем матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» уступил в гостях «Арсеналу» (0:3). В чемпионате Испании «королевский» клуб отстает от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Ближайший матч «Реал» проведет 13 апреля в гостях против «Алавеса» в рамках чемпионата Испании.