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    «Ахмат» победил «Ростов» в матче РПЛ

    «Ахмат» — «Ростов»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В 24-м туре российской Премьер-лиги грозненский «Ахмат» победил «Ростов» со счетом 2:1.

    Максим Самородов
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    Максим Самородов

    Первый тайм прошел без забитых мячей. Хозяева вышли вперед на 51-й минуте после точного удара Надера Гандри с пенальти.

    «Ахмат» удвоил преимущество на 67-й минуте, отличился Максим Самородов.

    «Ростов» смог забить гол престижа на 75-й минуте после удара Николая Комличенко.

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Ростов 2:1
    Голы: 1:0 Надер Гандри (пенальти) (51'), 2:0 Максим Самородов (67'), 2:1 Николай Комличенко (75'), 3:1 (86') Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Надер Гандри, Турпал Ибишев, Дарко Тодорович (Лео Гогличидз, 73'), Владислав Камилов, Максим Самородов (Ruiz Diaz R., 90'), Даниил Зорин (Амин Талал, 64'), Лечи Садулаев, Даниил Павлович Уткин, Георгий Мелкадзе (Александр Жиров, 90') Ростов: Рустам Ятимов, Илья Вахания, Умар Сако, Максим Осипенко, Николай Поярков (Илья Жбанов, 73'), Хорен Робертович Байрамян (Егор Голенков, 66'), Даниил Шанталий (Антон Шамонин, 83'), Константин Кучаев (Иван Комаров, 66'), Кирилл Щетинин, Роналдо, Николай Комличенко Предупреждение: Владислав Камилов (23')

    «Ахмат» поднялся на 13-е место с 23 очками. «Ростов» с 33 очками на восьмой строчке.

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