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    «Удинезе» — «Милан». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 32-го тура Серии А «Удинезе» — «Милан»

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    Тэмми Абрахам
    «Удинезе» и «Милан» сыграют между собой в стартовом матче 32-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Свисток арбитра о начале матча прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Удинезе»

    Расположившись на 11-й позиции в турнирной таблице Серии А, «Удинезе» уже практически выпал из числа претендентов на еврокубки — сезон, похоже, уходит в разряд проходных. «Чёрно-белые» набрали 40 очков в 31-м матче, одержав 11 побед при 7 ничьих и 13-ти поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 36:42.

    Форма у «Удинезе» оставляет желать лучшего: подопечные Руньяича не побеждают уже четыре тура подряд и проиграли трижды кряду. В прошлом туре «чёрно-белые» не сумели зацепиться за очки в Генуе — 0:1 от «Дженоа».

    «Милан»

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    «Милан» также рискует пролететь мимо еврокубков в следующем сезоне — после 31-го тура у «россонери» лишь 48 очков и 9-е место в таблице Серии А. Команда одержала 13 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений, забив 47 голов и пропустив 37 мячей в свои ворота.

    Подопечные Сержиу Консейсау продемонстрировали характер в последнем туре чемпионата, отыграв два мяча у «Фиорентины» и завершив встречу вничью — 2:2. Ранее «Милан» провел напряженное дерби с «Интером» в полуфинале Кубка Италии — ничья 1:1 оставляет интригу до ответного матча.

    Личные встречи

    Игра первого тура завершилась минимальной домашней победой «Милана» — 1:0.

    В последних 10-ти матчах «красно-черные» выиграли 5 раз, «Удинезе» оказался сильнее в 2-х случаях и трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Удинезе» — «Милан» с коэффициентом 1.85.

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