«Спартак» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составыи махачкалинскогона матч 24-го тура российской Премьер-лиги.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Литвинов, Умяров, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Шумахов, Пальцев, Аззи, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннежад, Агаларов, Касинтура.

Матч между этими командами состоится сегодня, 11-го апреля в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 23-х туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 2-е место в таблице с 47-ю очками в активе. Махачкалинское «Динамо» — на 10-й позиции (24).