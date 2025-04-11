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    «Спартак» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч РПЛ

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    Стали известны стартовые составы «Спартака» и махачкалинского «Динамо» на матч 24-го тура российской Премьер-лиги.

    Манфред Угальде — нападающий «Спартака»
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    Манфред Угальде — нападающий «Спартака»

    «Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Литвинов, Умяров, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.

    «Динамо» Махачкала: Магомедов, Шумахов, Пальцев, Аззи, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннежад, Агаларов, Касинтура.

  • «Спартак» — «Динамо» Мх. Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 24-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» Мх
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 11-го апреля в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 23-х туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 2-е место в таблице с 47-ю очками в активе. Махачкалинское «Динамо» — на 10-й позиции (24).

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