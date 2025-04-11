Президент «Динамо» Мх высказался о победе над «Спартаком» в РПЛ

Президент махачкалинскогопрокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура РПЛ против(2:1).

«Доволен командой, результат большой. Понятно, что "Спартак" — один из лидеров чемпионата и в целом российского футбола. Обыграть их — большого стоит. Конечно, не обошлось без относительного везения, но самое главное, что "Динамо" сыграло на пределе своих возможностей.

Было бы чуть побольше силёнок, второй тайм тоже был бы другим, но, конечно, подустали. "Спартак" доминировал, а у нас далеко не всё получалось. Но в любом случае — победа заслуженная», — сказал Гаджиев Чемпионату.

После этого матча махачкалинское «Динамо» располагается на 9-й позиции в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе.