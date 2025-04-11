ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Краснодар»24-й тур РПЛ. Кечинов верит, что «Краснодар» выстоит в Петербурге, Панченко уверен в победе «Динамо» в Нижнем
    Все новости спорта

    Аморим отреагировал на ошибку Онана в матче с «Лионом»

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Футбол Англии Манчестер Юнайтед Футбол Франции Лион Лига Европы
    Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отреагировал на упущенную победу в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Лионом» (2:2). Встреча состоялась 10 апреля.

    Рубен Аморим
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рубен Аморим

    «Мы разочарованы. Должны были закончить матч с преимуществом в один гол. Но следующая игра — на "Олд Траффорд", постараемся победить.

    Онана важно сосредоточиться на следующем матче в АПЛ, а потом уже думать об ответной игре. В матче с "Лионом" ошибка одного игрока — это ошибка всей команды.

    Мы хорошо играли. В первом тайме были некоторые сложности, особенно с начальной фазой прессинга. Во второй половине мы подстроились и контролировали игру. Мы часто бывали рядом с чужой штрафной. Мы сыграли хорошо, но можно и лучше.

    Мы становимся сильнее от матча к матчу, но нужно улучшить реализацию», — цитирует Аморима Sky Sports.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Гости найдут способ забить
  • «Спартак» — «Динамо» Мх. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Уровень остроты в Ярославле снизится к минимуму
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Москвичи воспользуются усталостью «Салавата Юлаева»
  • «Салават Юлаев» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.23
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Вольфсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Валенсия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Байер — Унион
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры