Аморим отреагировал на ошибку Онана в матче с «Лионом»

Наставник «Манчестер Юнайтед»отреагировал на упущенную победу в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Лионом» (2:2). Встреча состоялась 10 апреля.

«Мы разочарованы. Должны были закончить матч с преимуществом в один гол. Но следующая игра — на "Олд Траффорд", постараемся победить.

Онана важно сосредоточиться на следующем матче в АПЛ, а потом уже думать об ответной игре. В матче с "Лионом" ошибка одного игрока — это ошибка всей команды.

Мы хорошо играли. В первом тайме были некоторые сложности, особенно с начальной фазой прессинга. Во второй половине мы подстроились и контролировали игру. Мы часто бывали рядом с чужой штрафной. Мы сыграли хорошо, но можно и лучше.

Мы становимся сильнее от матча к матчу, но нужно улучшить реализацию», — цитирует Аморима Sky Sports.