В Лондонеприметв первом четвертьфинальном поединке Лиги Европы, который состоится 10 апреля в 22:00 мск.

«Тоттенхэм» провалил кампанию в АПЛ и теперь для «шпор» единственным шансом пробиться в еврокубки на следующий сезон является победа в Лиге Европы. В первом раунде плей-офф хозяева обыграли «АЗ Алкмар» с общим счетом 3:2. Последним результатом команды стала победа над «Саутгемптон» 3:1 в чемпионате Англии.

«Айнтрахт» встречался с «Аяксом» и не оставил голландцам никаких шансов. «Орлы» оформили уверенную победу со счетом 6:2. На выходных клуб проиграл «Вердеру» в Бундеслиге.

Календарь и таблица Лиги Европы

Команды уже встречались в еврокубках, а точнее в Лиге чемпионов. В 2022 году на этом же стадионе «шпоры» выиграли 3:2.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентами 2.08 и 2.35.

подготовили прогноз с коэффициентами 2.08 и 2.35. Букмекеры: 1.64 на победу «Тоттенхэма», 4.30 на ничью, 4.80 на победу «Айнтрахта».

ИИ ставит на результативную ничью со счетом 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Айнтрахт» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.