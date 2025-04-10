«Тоттенхэм» провалил кампанию в АПЛ и теперь для «шпор» единственным шансом пробиться в еврокубки на следующий сезон является победа в Лиге Европы. В первом раунде плей-офф хозяева обыграли «АЗ Алкмар» с общим счетом 3:2. Последним результатом команды стала победа над «Саутгемптон» 3:1 в чемпионате Англии.
«Айнтрахт» встречался с «Аяксом» и не оставил голландцам никаких шансов. «Орлы» оформили уверенную победу со счетом 6:2. На выходных клуб проиграл «Вердеру» в Бундеслиге.
Календарь и таблица Лиги Европы
Команды уже встречались в еврокубках, а точнее в Лиге чемпионов. В 2022 году на этом же стадионе «шпоры» выиграли 3:2.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентами 2.08 и 2.35.
- Букмекеры: 1.64 на победу «Тоттенхэма», 4.30 на ничью, 4.80 на победу «Айнтрахта».
- ИИ ставит на результативную ничью со счетом 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Айнтрахт» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.