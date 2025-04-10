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    Голкипер «Пари НН» Медведев дисквалифицирован на два матча РПЛ

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    Вратарь «Пари НН» Никита Медведев получил дисквалификацию на 2 матча российской Премьер-лиги за оскорбление судей. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Никита Медведев — голкипер «Пари НН»
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    Никита Медведев — голкипер «Пари НН»

    «Пригласили резервного судью и первого помощника арбитра, принял участие в заседании и сам Медведев и спортивный директор "Пари НН". Футболист не был удален за высказывания, но в рапорте и протоколе указано, что Медведев нецензурно выражался в адрес судейской бригады. Также в рапорте было указано, что футболист ударил дверь и сломал ее. В распоряжении было три видео с матча, мы установили, что он также бросил в сторону мусорный ящик. Это неспортивное поведение.

    Медведев принес извинения за свое поведение. Решение — дисквалификация Медведева за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча на две игры и за неспортивное поведение штраф 60 тысяч рублей», — передает слова Григорьянца «Матч ТВ».

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