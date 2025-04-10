Фонсека: Нам противостоит одна из лучших команд в мире

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв четвертьфинале Лиги Европы.

«Это важный матч для "МЮ", но и для нас — тоже. Возможно, для них он важнее, поскольку Лига Европы — единственная возможность для них попасть в следующую Лигу чемпионов. Мы же можем пробиться в нее через национальное первенство.

Я рад, что мои игроки хотят выиграть Лигу Европы, но мне нужно трезво оценивать наш уровень. Мы хотим победить, но нам противостоит одна из лучших команд в мире. Тем не менее мы верим в себя, в свои способности, в своих игроков. Мы будем играть на победу. Уверенность в команде высока. Думаю, что команда готова», — цитирует Фонсеку пресс-служба УЕФА.

Матч «Лион» — «Манчестер Юнайтед» состоится 10 апреля и начнется в 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.