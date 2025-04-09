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    Сборная Ирана готова сыграть с Россией сильнейшим составом

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Ирана Товарищеские матчи
    Сборная Ирана подтвердила, что готова привезти сильнейших футболистов на товарищеский матч против России.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Матч точно пройдет 6 октября в России, и в ближайшее время российская сторона подпишет со своей стороны соглашение. Мы ждем. Игра, скорее всего, будет организована в Москве, выбирается стадион. Возможно, что этот матч пройдет в Лужниках? Такая вероятность существует.

    Еще хотелось бы отметить, что матч с Россией для Ирана важен с точки зрения подготовки к ЧМ, поэтому приедут все наши звезды, выступающие в европейских чемпионатах. С Россией сыграет наша главная сборная», — сообщили Sport24 в Федерации футбола Ирана.

    Российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований с конца февраля 2022 года.

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