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    Колыванов: Все устали от постоянных болячек Захаряна

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    Бывший российский футболист Игорь Колыванов высказался о травмах полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

    Арсен Захарян — полузащитник «Реал Сосьедад»
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    Арсен Захарян — полузащитник «Реал Сосьедад»

    Ранее сообщалось о том, что россиянин уже не сыграет за испанскую команду в нынешнем сезоне из-за травмы.

    «Все устали от постоянных болячек Захаряна. Ему нужно полностью восстановиться и готовиться к следующему сезону. Но он уже два года в "Реале Сосьедад" и практически всё это время травмирован. Если бы ему было под 30 лет, с ним бы расстались. А Захарян молод, ему ещё дадут шанс.

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    • Он выходит, пару матчей играет и набирает форму, а потом опять травма. От такого в клубе устают, ведь с ним подписали долгосрочный контракт, а он уже провалил два года. Его жалко! Одно дело, если бы Захарян валял дурака, но он старается и готовится. Арсен будет нужнее "Динамо", пускай возвращается», — сказал Колыванов Чемпионату.

    В нынешнем сезоне Захарян провел за «Реал Сосьедад» только 3 матча в Примере и забил 1 гол.

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