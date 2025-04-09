Колыванов: Все устали от постоянных болячек Захаряна

Бывший российский футболиствысказался о травмах полузащитника

Ранее сообщалось о том, что россиянин уже не сыграет за испанскую команду в нынешнем сезоне из-за травмы.

«Все устали от постоянных болячек Захаряна. Ему нужно полностью восстановиться и готовиться к следующему сезону. Но он уже два года в "Реале Сосьедад" и практически всё это время травмирован. Если бы ему было под 30 лет, с ним бы расстались. А Захарян молод, ему ещё дадут шанс.

Он выходит, пару матчей играет и набирает форму, а потом опять травма. От такого в клубе устают, ведь с ним подписали долгосрочный контракт, а он уже провалил два года. Его жалко! Одно дело, если бы Захарян валял дурака, но он старается и готовится. Арсен будет нужнее "Динамо", пускай возвращается», — сказал Колыванов Чемпионату.

В нынешнем сезоне Захарян провел за «Реал Сосьедад» только 3 матча в Примере и забил 1 гол.