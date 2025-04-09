Захарян больше не поможет «Реал Сосьедаду» в этом сезоне

Агент российского полузащитникавысказался о восстановлении футболиста.

«В этом сезоне Арсена не стоит ждать на поле. Есть рецидив, а форсировать восстановление ради нескольких матчей никто не будет. Он сейчас делает физические упражнения, восстанавливается по плану», — заявил Голубин в комментарии «Матч ТВ».

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В нынешнем сезоне Захарян принял участие всего в четырех матчах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Арсен пропустил большую часть сезона по причине травм.