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    Захарян больше не поможет «Реал Сосьедаду» в этом сезоне

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    Агент российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захарян Геннадий Голубин высказался о восстановлении футболиста.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «В этом сезоне Арсена не стоит ждать на поле. Есть рецидив, а форсировать восстановление ради нескольких матчей никто не будет. Он сейчас делает физические упражнения, восстанавливается по плану», — заявил Голубин в комментарии «Матч ТВ».

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    В нынешнем сезоне Захарян принял участие всего в четырех матчах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Арсен пропустил большую часть сезона по причине травм.

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