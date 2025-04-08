Стал известен новый главный тренер «Чайки»

Клуб Первой лиги чемпионата России по футболуобъявил на своем официальном сайте имя нового главного тренера.

Им стал 55-летний Сергей Первушин, который ранее работал в штабе прежнего наставника клуба из Песчанокопского Дмитрия Пятибратова.

Первушин сменил на этом посту Евгения Калешина, покинувшего «Чайку» несколько дней назад. Специалист известен по работе в РПЛ с «Тамбовом», а также с «Кубанью» и «Металлургом».

Календарь и таблица ФНЛ

В настоящий момент «Чайка» идет на 14-й позиции в таблице Первой лиги с 30 очками после 27 туров. Безвыигрышная серия команды составляет уже 10 матчей.