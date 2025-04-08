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    Стал известен новый главный тренер «Чайки»

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    Клуб Первой лиги чемпионата России по футболу «Чайка» объявил на своем официальном сайте имя нового главного тренера.

    Сергей Первушин
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    Сергей Первушин

    Им стал 55-летний Сергей Первушин, который ранее работал в штабе прежнего наставника клуба из Песчанокопского Дмитрия Пятибратова.

    Первушин сменил на этом посту Евгения Калешина, покинувшего «Чайку» несколько дней назад. Специалист известен по работе в РПЛ с «Тамбовом», а также с «Кубанью» и «Металлургом».

    Календарь и таблица ФНЛ

    В настоящий момент «Чайка» идет на 14-й позиции в таблице Первой лиги с 30 очками после 27 туров. Безвыигрышная серия команды составляет уже 10 матчей.

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