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    «Вильярреал» и «Атлетик» сыграли безголевую ничью в Примере

    «Вильярреал» — «Атлетик»: счет матча 0:0, обзор

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    Завершился матч 30-го тура испанской Примеры.

    Унаи Симон
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    Унаи Симон

    «Вильярреал» и «Атлетик» из Бильбао не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Преимуществом в матче владели хозяева, но пробить голкипера гостей Унаи Симона так и не смогли.

    На 83-й минуте «Вильярреал» остался в меньшинстве после удаления Папе Гуей.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Футбол. Испания. Примера
    Вильярреал — Атлетик 0:0
    Гол: 1:0 (76') Вильярреал: Луис Жуниор, Кико Фемения, Хуан Фойт, Логан Кошта (Вилли Камбвала, 78'), Серхи Кардона (Альфонсо Педраса, 77'), Тажон Бушанан (Ереми Пино, 57'), Даниэль Парехо (Пап Гуй, 63'), Сантьяго Комесанья, Алекс Баэна, Айосе Перес (Херар Морено, 57'), Тьерно Барри Атлетик: Унай Симон, Юри Берчиче (Адама Буаро, 35'), Айтор Паредес (Унай Нуньес, 74'), Даниэль Вивиан, Андони Горосабель, Унаи Гомес (Алехандро Беренгер, 64'), Беньят Прадос, Микель Хаурегисар, Горка Гурусета (Maroan Sannadi, 74'), Иньяки Уильямс, Нико Уильямс (Ойан Сансет, 63') Предупреждение: Андони Горосабель (21') Удаление: Пап Гуй (83')

    В 31-м туре Примеры «Вильярреал» сыграет на выезде с «Бетисом», «Атлетик» примет «Райо Вальекано».

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