«Лион» совершил камбэк и обошёл «Лилль» в борьбе за Лигу чемпионов

«Лион» продолжает набирать обороты под финиш сезона — и сделал важнейший шаг в направлении Лиги чемпионов, обыграв дома «Лилль» со счётом 2:1. Команда Паулу Фонсеки по ходу матча отыгралась с 0:1 и обошла прямого конкурента в таблице, поднявшись на четвёртое место.

Футбол. Франция. Лига 1 Лион — Лилль 2:1 Голы: 0:1 Бафоде Диаките (1'), 1:1 Александр Ляказетт (пенальти) (38'), 2:1 Райан Шерки (70') Лион: Лукас Перри, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Николас Тальяфико, Таннер Тессманн, Неманья Матич (Жордан Верету, 69'), Эрнест Нуама (Райан Шерки, 7'), Корентин Толиссо, Тьяго Альмада (Поль Акуоку, 90'), Александр Ляказетт (Жорж Микаутадзе, 69') Лилль: Люка Шевалье, Митчел Баккер (Осам Сахрауи, 72'), Алешандро Рибейро, Бафоде Диаките, Тома Мёнье, Хакон-Арнар Харальдссон, Бенжамен Андре, Андре Гомеш (Набиль Бенталеб, 84'), Габриэль Гудмундссон (Исмаили, 84'), Джонатан Дэвид (Чуба Акпом, 72'), Ngal'ayel Mukau (Матиас Фернандес, 62') Предупреждения: Александр Ляказетт (22'), Корентин Толиссо (25'), Бенжамен Андре (56'), Бафоде Диаките (73'), Эйнсли Мэйтленд-Найлс (77')

Гостям хватило меньше минуты, чтобы открыть счёт: после углового Митчела Баккера капитан Бенжамен Андре сбросил мяч, а Бафоде Дьякитэ эффектным ударом головой в падении направил его в дальний угол — 0:1.

Гости празднуют гол afp.com

Для «Лиона» матч начался как кошмар. Уже на седьмой минуте травму получил один из самых ярких игроков последних недель Эрнест Нуама, вместо него вышел Раян Шерки. А Дьякитэ и вовсе был близок к дублю — ещё один его удар головой после стандарта пролетел рядом со штангой.

VAR и хладнокровие Ляказетта возвращают «Лион» в игру

Долго «ткачи» не могли зацепиться за матч, но на 38-й минуте ситуация изменилась. Удар Ляказетта — и мяч попал в руку Тома Менье. Судья посмотрел эпизод на мониторе и указал на точку. Сам Ляказетт уверенно развёл мяч и вратаря по разным углам — 1:1.

Александр Ляказетт afp.com

С этого момента «Лион» преобразился. До перерыва хозяева уже смотрелись увереннее, а «Лилль», казалось, был выбит из ритма быстрым ответом.

Шерки решает

После перерыва команды продолжили обмениваться полумоментами. Сначала Ляказетт не смог воспользоваться ошибкой голкипера «Лилля» — его удар после обрезки Шевалье прошёл мимо. Затем у самих гостей был отличный шанс: Лукас Перри спас «Лион» после выхода Фернандеса-Пардо.

А потом сверкнул Райан Шерки. На 70-й минуте он сам начал атаку, затем подключил Корентена Толиссо, который сбросил ему мяч головой, и Райан мощным ударом с линии штрафной пробил под Шевалье. Вратарь «Лилля» мог действовать лучше, но мяч всё равно оказался в сетке — 2:1.

Райан Шерки afp.com

Гости так и не пришли в себя. За оставшееся время — ни одного опасного момента, кроме слабого удара Харальдссона прямо в руки Перри. Зато «Лион» мог добить соперника: в концовке Тьяго Альмада не реализовал отличный момент, пробив с близкой дистанции в голкипера.

Матч завершился важной победой хозяев, которые теперь находятся в одном очке от зоны Лиги чемпионов. И хотя по качеству игры это была далеко не идеальная встреча, с точки зрения турнирной борьбы «Лион» сделал шаг колоссальной важности.

Лион — Лилль afp.com

Оптимизм в концовке сезона

«Лион» одерживает третью победу в четырёх матчах и выходит на четвёртое место, обгоняя «Лилль». До второго места — всего два очка, до третьего — одно. Впереди у «ткачей» Лига Европы и серьёзная борьба за топ-3 в Лиге 1. Следующий важный рубеж — матч с «Манчестер Юнайтед».

Календарь и таблица Лиги 1

«Лилль» же вновь показывает свою нестабильность. После победы над «Лансом» — снова поражение. Команда остаётся шестой, и в следующем туре едет в Тулузу, где рискует окончательно потерять позиции в гонке за еврокубки.