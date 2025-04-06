«Лион» совершил камбэк и обошёл «Лилль» в борьбе за Лигу чемпионов

Гостям хватило меньше минуты, чтобы открыть счёт: после углового Митчела Баккера капитан Бенжамен Андре сбросил мяч, а Бафоде Дьякитэ эффектным ударом головой в падении направил его в дальний угол — 0:1.
Для «Лиона» матч начался как кошмар. Уже на седьмой минуте травму получил один из самых ярких игроков последних недель Эрнест Нуама, вместо него вышел Раян Шерки. А Дьякитэ и вовсе был близок к дублю — ещё один его удар головой после стандарта пролетел рядом со штангой.
VAR и хладнокровие Ляказетта возвращают «Лион» в игру
Долго «ткачи» не могли зацепиться за матч, но на 38-й минуте ситуация изменилась. Удар Ляказетта — и мяч попал в руку Тома Менье. Судья посмотрел эпизод на мониторе и указал на точку. Сам Ляказетт уверенно развёл мяч и вратаря по разным углам — 1:1.
С этого момента «Лион» преобразился. До перерыва хозяева уже смотрелись увереннее, а «Лилль», казалось, был выбит из ритма быстрым ответом.
Шерки решает
После перерыва команды продолжили обмениваться полумоментами. Сначала Ляказетт не смог воспользоваться ошибкой голкипера «Лилля» — его удар после обрезки Шевалье прошёл мимо. Затем у самих гостей был отличный шанс: Лукас Перри спас «Лион» после выхода Фернандеса-Пардо.
А потом сверкнул Райан Шерки. На 70-й минуте он сам начал атаку, затем подключил Корентена Толиссо, который сбросил ему мяч головой, и Райан мощным ударом с линии штрафной пробил под Шевалье. Вратарь «Лилля» мог действовать лучше, но мяч всё равно оказался в сетке — 2:1.
Гости так и не пришли в себя. За оставшееся время — ни одного опасного момента, кроме слабого удара Харальдссона прямо в руки Перри. Зато «Лион» мог добить соперника: в концовке Тьяго Альмада не реализовал отличный момент, пробив с близкой дистанции в голкипера.
Матч завершился важной победой хозяев, которые теперь находятся в одном очке от зоны Лиги чемпионов. И хотя по качеству игры это была далеко не идеальная встреча, с точки зрения турнирной борьбы «Лион» сделал шаг колоссальной важности.
Оптимизм в концовке сезона
«Лион» одерживает третью победу в четырёх матчах и выходит на четвёртое место, обгоняя «Лилль». До второго места — всего два очка, до третьего — одно. Впереди у «ткачей» Лига Европы и серьёзная борьба за топ-3 в Лиге 1. Следующий важный рубеж — матч с «Манчестер Юнайтед».
«Лилль» же вновь показывает свою нестабильность. После победы над «Лансом» — снова поражение. Команда остаётся шестой, и в следующем туре едет в Тулузу, где рискует окончательно потерять позиции в гонке за еврокубки.