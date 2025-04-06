«Челси» не смог переиграть «Брентфорд», «Тоттенхэм» победил «Саутгемптон»

Завершились еще два матча 31-го тура английской Премьер-лиги.

«Брентфорд» и «Челси» сыграли безголевую ничью — 0:0.

Преимуществом в матче владели гости, но воплотить его в забитые голы так и не смогли.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Челси 0:0 Брентфорд: Марк Флеккен, Кристоффер Аер (Микаель Кайоде, 83'), Нэйтан Коллинз, Сепп ван ден Берг, Кристиан Нергор, Егор Ярмолюк (Витали Янельт, 66'), Миккель Дамсгор (Матиас Йенсен, 83'), Кин Льюис-Поттер, Брайан Мбемо, Кевин Шаде, Йоан Висса Челси: Роберт Санчес, Рис Джеймс (Марк Кукурелья, 77'), Олуватосин Адарабиойо, Мало Гюсто, Кристофер Нкунку (Николас Джексон, 46'), Кирман Дьюсбери-Холл (Коул Палмер, 59'), Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Трево Чалоба, Джейдон Санчо, Чуквунонсо Мадуэке (Педру Нету, 59') Предупреждения: Мало Гюсто (26'), Олуватосин Адарабиойо (45'), Сепп ван ден Берг (77'), Энцо Фернандес (87')

«Челси» остался на 4-й позиции в таблице АПЛ с 53 очками. «Брентфорд» (42) — 12-й.

Календарь и таблица АПЛ

«Тоттенхэм» дома на своем уверенно разобрался с аутсайдером «Саутгемптоном» - 3:1.

В составе «шпор» дубль сделал Бреннан Джонсон, еще один мяч на счету Матиса Теля.

За «святых» отличился Матеус Фернандеш.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Саутгемптон 2:1 Голы: 1:0 Бреннан Джонсон (13'), 2:0 Бреннан Джонсон (42'), 2:1 Матеуш Фернандеш (90'), 3:1 Матис Тель (пенальти) (90 + 6') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Бен Дэвис, Джед Спенс, Педро Порро, Лукас Бергвалль (Ив Биссума, 80'), Родриго Бентанкур (Папе Сарр, 57'), Джеймс Мэддисон (Арчи Грей, 80'), Бреннан Джонсон, Доминик Соланке (Матис Тель, 87'), Сон Хын Мин (Вильсон Одобер, 57') Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Ян Беднарек, Тейлор Харвуд-Беллис, Кайл Уолкер-Питерс, Камал Дин Сулемана, Матеуш Фернандеш, Тайлер Диблинг (Юкинари Сугавара, 73'), Джо Арибо (Уилл Смоллбон, 64'), Лесли Угочукву (Росс Стюарт, 83'), Райан Мэннинг (Welington, 64'), Кэмерон Арчер (Пол Онуачу, 73') Предупреждения: Лесли Угочукву (26'), Педро Порро (60')

«Тоттенхэм» (37) — 13-й в таблице чемпионата Англии, «Саутгемптон» (10) — последний.