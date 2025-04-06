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    Биджиев: Не могу сказать, что мы провели ровно всю игру

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    Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался о матче против «Химок» (4:1).

    Хасанби Биджиев
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    Хасанби Биджиев

    «Хороший, достойный матч. Не могу сказать, что мы провели ровно всю игру. Первый тайм мы провели гораздо лучше, чем второй, тем не менее сумели довести матч до победы. В данной ситуации это важно. Слишком легко дали забить Заболотному, при этом он имел еще один хороший момент. Не могу сказать, что матч был достаточно простой для нас.

    Может быть, дело в том, что мы хотели сыграть более надежно в обороне, учитывая, что соперник перестроил схему. Когда мы провели замены, игра выровнялась. Понимая, что соперник будет сидеть впереди, мы провели хорошую контратаку и забили четвертый мяч», — цитирует Биджиева «Матч ТВ».

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    У «Динамо» теперь 24 очка и 10-е место, «Химки» (23) -12-е.

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