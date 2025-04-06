Анчелотти: «Реал» заслужил победу в матче с «Валенсией»

Наставник мадридского «Реала»высказался о поражении команды в матче с «Валенсией» (1:2) в 30-м туре Примеры. Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Теперь бороться за победу в лиге стало сложнее, но мы хотим выложиться до конца, потому что у нас ещё есть возможности. Мы должны продолжать бороться до последней игры.

Мы должны помнить о том, что маленькие детали вынесли нам приговор. Незабитый пенальти, гол со стандарта и не засчитанный гол. Это маленькие детали, которые меняют динамику матча. "Валенсия" проделала фантастическую работу, но "Мадрид" заслужил победу. Есть вещи, которые нужно улучшить.

По ходу матча мы создали много моментов, были очень близки к тому, чтобы забить гол, но нам не хватило немного эффективности и умения возвращать мяч. Мы пропустили очень мало, но командам соперников не нужно напрягаться, чтобы забить нам. Они забили со штрафного, а в конце мы рискнули выиграть игру, и они забили с контратаки», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.