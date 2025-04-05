Мостовой: Для «Ростова» «Спартак» — очень принципиальный соперник

Бывший футболист сборной Россиивысказался о предстоящем матче между

«Еще одна интрига. Для "Ростова" "Спартак" — очень принципиальный соперник. Но "Ростов" уже обеспечил себе спокойную жизнь до конца чемпионата. Он ни вверх, ни вниз. Поэтому они играют в свое удовольствие. Поэтому могут, конечно, попортить нервы "Спартаку". А "Спартаку" уже нельзя ошибаться. Как мы говорим, сейчас уже финишная прямая, им нельзя терять (очки). Они сейчас потеряли два очка с "Ахматом" (0:0). И если они еще с "Ростовом" потеряют, то можно будет говорить, что о чемпионстве можем забыть. Поэтому здесь тоже будет интрига. Думаю, что "Спартак" может выиграть», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

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Встреча пройдет в Ростове‑на‑Дону в воскресенье, начало — в 16:30.