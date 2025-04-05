Кейн заявил, что получил повреждение в матче против «Аугсбурга»

Нападающийрассказал о том, как подвернул лодыжку в матче 28-го тура Бундеслиги против(3:1).

«Я подвернул лодыжку в эпизоде прямо перед красной карточкой (в начале второго тайма). Думаю, всё в порядке.

Лодыжка немного опухла, но это привычное дело. У меня уже было несколько травм лодыжки, и эта всего лишь незначительная. Я не беспокоюсь», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».

Напомним, что в матче против «Аугсбурга» форвард забил победный гол на 60-й минуте. После этой встречи «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 68-ю очками в активе.