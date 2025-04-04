Сон Хын Мин: В «Тоттенхэме» Алли был одним из моих лучших друзей

Нападающий «Тоттенхэма»высказался о взаимоотношениях с бывшим одноклубником

«Я бы сказал, что Деле был одним из моих лучших друзей. Когда я только пришёл в "Тоттенхэм", он был очень добр, пытался помочь мне освоиться.

Мы до сих пор поддерживаем контакт. У него всё в порядке. Он только что переехал в Италию, поэтому немного пошутил со мной. Он сказал: "Кстати, я теперь итальянец". Я просто желаю ему всего наилучшего», — заявил Сон Sky Sports.

Сон Хын Мин и Деле Алли вместе играли за «Тоттенхэма» с августа 2015 года по январь 2022-го. В январе текущего года Алли подписал контракт с новичком итальянской Серии А «Комо».