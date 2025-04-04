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    Бензема отметил почему он ушел из «Реала»

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    Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема отметил, почему в 2023 году он решил уйти из мадридского «Реала».

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    «Почему я ушёл из "Реала"? Потому что добился с клубом всего. Я пришёл в "Реал" мальчиком, а ушёл мужчиной со множеством трофеев и "Золотым мячом". Все мои мечты сбылись», — приводит слова Бензема Madrid Zone в соцсетях.

    36-летний Карим Бензема присоединился к саудовскому клубу летом 2023 года на правах свободного агента.

    В текущем сезоне Бензема провел 25 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 8 голевых передач. Контракт с игроком истекает в июне 2026 года.

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