Бензема отметил почему он ушел из «Реала»

Карим Бензема Фото: globallookpress.com
«Почему я ушёл из "Реала"? Потому что добился с клубом всего. Я пришёл в "Реал" мальчиком, а ушёл мужчиной со множеством трофеев и "Золотым мячом". Все мои мечты сбылись», — приводит слова Бензема Madrid Zone в соцсетях.
36-летний Карим Бензема присоединился к саудовскому клубу летом 2023 года на правах свободного агента.
В текущем сезоне Бензема провел 25 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 8 голевых передач. Контракт с игроком истекает в июне 2026 года.