Нойер приступил к тренировкам с мячом

Голкипервернулся к тренировочным занятиям с мячом.

«В четверг капитан "Баварии" вновь смог выполнить на поле специальные упражнения для вратарей.

Во время индивидуального занятия с тренером вратарей Михаэлем Рехнером вратарь впервые тренировался с мячом с тех пор, как две недели назад во время программы реабилитации у него возникла реакция в икроножных мышцах после разрыва мышечного волокна», — говорится в заявлении клуба.

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Напомним, что Нойер не выходил на поле с начале марта, когда травмировался в матче с «Байером» (3:0).