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    «Челси» — «Тоттенхэм». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 30-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм»

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    «Челси»
    «Челси» на своем поле примет «Тоттенхэм» в рамках заключительного матча 30-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом лондонского дерби можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Челси»

    «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. На счету лондонской команды 49 очков в 29-ти матчах — 14 побед, 7 ничьих и 8 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 53:37.

    Перед паузой на матчи сборных «Челси» играл против еще одной лондонской команды — «Арсенала». Встреча завершилась не в пользу «синих» — минимальное поражение 0:1. До этого у подопечных Энцо Марески были две победы подряд над аутсайдерами АПЛ «Лестером» (1:0) и «Саутгемптоном» (4:0).

    «Тоттенхэм»

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    «Тоттенхэм» проваливает этот сезон АПЛ. «Шпоры» занимают четырнадцатое место в турнирной таблице после 29-ти матчей — 34 очка. Лондонская команда одержала 10 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 13 поражений, забив 55 голов и пропустив 43 мяча в свои ворота.

    Подопечные Энджа Постекоглу не могут победить в чемпионате на протяжении трех матчей подряд. В крайнем туре «Тоттенхэм» уступил в гостях «Фулхэму» со счетом 0:2, до этого была домашняя ничья с «Борнмутом» (2:2), а еще ранее лондонцы также на своем поле проиграли «Манчестер Сити» (0:1).

    Личные встречи

    В первом круге команды выдали результативный матч, в котором «Челси» одержал победу со счетом 4:3.

    В последних 10-ти встречах на счету «синих» 8 побед, «Тоттенхэм» оказался сильнее в одном случае и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 1.80.

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