Рахимов: Матч против «Крыльев» — принципиальный? Я не акцентирую на этом внимание

Главный тренерподелился мнением о предстоящем матче 23-го тура РПЛ против

«Как готовимся к принципиальному матчу против "Крыльев Советов"? Я не акцентирую на этом внимание.

Почему у меня не может быть принципиальный матч с другим соперником? Или мы должны по-особенному готовиться только к одному матчу?» — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.

После 22-х туров в РПЛ «Рубин» занимает 8-е место в таблице с 32 очками в активе.

В предстоящем матче казанская команда сыграет против «Крыльев Советов» 5-го апреля в 13:00 мск.