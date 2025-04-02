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    Рахимов: Матч против «Крыльев» — принципиальный? Я не акцентирую на этом внимание

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился мнением о предстоящем матче 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина»
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    Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина»

    «Как готовимся к принципиальному матчу против "Крыльев Советов"? Я не акцентирую на этом внимание.

    Почему у меня не может быть принципиальный матч с другим соперником? Или мы должны по-особенному готовиться только к одному матчу?» — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.

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    В предстоящем матче казанская команда сыграет против «Крыльев Советов» 5-го апреля в 13:00 мск.

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